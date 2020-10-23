Этой осенью бренды H&M Group захватывают российский интернет-рынок. Теперь сделать заказ можно в Arket — самой молодой и сдержанной марке из всех брендов компании. Подобрали несколько вещей из новых коллекций, с которых можно начать онлайн-шопинг.
Воротник, 7900 р. Воротник из натуральной кожи сможет быстро сделать любой повседневный образ нарядным
Юбка, 7900 р. Люксовые марки в сезоне осень-зима 2020 показали очень много бахромы: пока относительно бюджетную альтернативу можно найти только у Arket
Куртка, 10 900 р. Пушистая и теплая куртка на каждый день. Выполнена из смеси шерсти и полиэстера, полученного от переработки пластиковых бутылок
Рубашка, 8990 р. Добротная рубашка из плотного вельвета с двумя нагрудными карманами. Легко вписывающаяся в любой гардероб классика
Брюки, 8900 р. Интерпретация классических брюк карго. В менее воинственной и более подходящей для повседневной носки расцветке
Флиска, 5990 р. Флиска, вокруг которой можно создавать идеальные многослойные образы. Носите ее поверх чего угодно: рубашек, футболок, водолазок и, при подборе размера, даже худи
Брюки, 11 900 р. Шерстяные брюки свободного кроя. Идеально подойдут для создания формальных и расслабленных образов
Жилет, 4900 р. Нейлоновый жилет — необходимая вещь в наших широтах: иногда в холода одной курткой не обойтись
Варежки, 3900 р. Если вы не могли определиться, какие варежки хотите — кожаные или меховые, то вот решение проблемы