Этой осенью бренды H&M Group захватывают российский интернет-рынок. Теперь сделать заказ можно в Arket — самой молодой и сдержанной марке из всех брендов компании. Подобрали несколько вещей из новых коллекций, с которых можно начать онлайн-шопинг.