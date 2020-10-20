Авангардная интерпретация спортивной классики.
Comme des Garçons и Nike продолжают свое многолетнее сотрудничество и выпускают еще одну коллаборативную пару кроссовок. На этот раз стороны переосмыслили классическую модель Air Force 1 Mid.
Главная особенность кроссовок, выполненных из премиальной гладкой кожи, — деконструированный слоеный верх с лаконичной перфорацией. Модель будет доступна в двух цветовых решениях — белом с черным брендингом и черном с белым брендингом.
Новые коллаборационные Air Force 1 Mid поступят в продажу 23 октября. Купить кроссовки можно будет в избранных магазинах Dover Street Market, а также на официальном сайте ретейлера. Цена за пару вне зависимости от расцветку составит 270 долларов.