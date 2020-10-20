Comme des Garçons и Nike продолжают свое многолетнее сотрудничество и выпускают еще одну коллаборативную пару кроссовок. На этот раз стороны переосмыслили классическую модель Air Force 1 Mid.

Главная особенность кроссовок, выполненных из премиальной гладкой кожи, — деконструированный слоеный верх с лаконичной перфорацией. Модель будет доступна в двух цветовых решениях — белом с черным брендингом и черном с белым брендингом.