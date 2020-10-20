Этой осенью бренды H&M Group захватывают российский интернет-рынок. Первой принимать заказы начал марка Monki — масс-маркет, старающийся не отставать не только от модных, но и от социальных трендов. Подобрали несколько вещей из новых коллекций, с которых можно начать онлайн-шоппинг.

Кардиган, 2500 р. Тренд на кардиганы и вернувшиеся в моду воротнички соединились в этой модели.
Блуза, 2100 р. Анималистичный принт для тех, кто уже перепробовал все варианты леопарда.
Блейзер, 3500 р. Крой «с мужского плеча» и принт под стать моде 80-х.
Куртка, 4000 р. Искусственная овчина уже который год в топе зимних трендов. В сочетании с вельветом смотрится не так банально, как на коже.
Свитер, 2100 р. Городская альтернатива лыжной кофте — свитер с высоким горлом на молнии
Бюстгальтер, 1000 р. Белье в Monki удачное по всем пунктам — красивое, удобное, а это, еще и экологичное.
Блуза, 2100 р. Топы с воротниками в стиле Miu Miu перешли с нами в осень: у Monki можно найти тотал-блэк вариант
Платье, 2500 р. Осень — не повод отказываться от платьев-парашютов в клетку виши
Джинсы, 3000 р. Не просто красивые, но и экологичные: модель на 100% сделана из органического хлопка
Брюки, 2500 р. Вельвет бутылочного цвета подойдет под самые роскошные казаки.
Брюки из искусственной кожи, 3300 р. Нетипичный фасон и оттенок для кожаных брюк.
Сумка, 1700 р. Архивная модель Prada или no name сумочка из винтажного магазина, только из искусственного меха лимонного оттенка.
Блуза, 3500 р. Еще одно нестандартное кожаное изделие в перекочевавшем из летних трендов романтичном стиле.
Топ, 2100 р. База осенью 2020-го — не свитер, а вязаное поло. Кремовый оттенок будет сочетаться с любым низом