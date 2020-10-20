Этой осенью бренды H&M Group захватывают российский интернет-рынок. Первой принимать заказы начал марка Monki — масс-маркет, старающийся не отставать не только от модных, но и от социальных трендов. Подобрали несколько вещей из новых коллекций, с которых можно начать онлайн-шоппинг.