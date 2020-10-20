Этой осенью бренды H&M Group захватывают российский интернет-рынок. Первой принимать заказы начал марка Monki — масс-маркет, старающийся не отставать не только от модных, но и от социальных трендов. Подобрали несколько вещей из новых коллекций, с которых можно начать онлайн-шоппинг.
Куртка, 4000 р. Искусственная овчина уже который год в топе зимних трендов. В сочетании с вельветом смотрится не так банально, как на коже.
Бюстгальтер, 1000 р. Белье в Monki удачное по всем пунктам — красивое, удобное, а это, еще и экологичное.
Блуза, 2100 р. Топы с воротниками в стиле Miu Miu перешли с нами в осень: у Monki можно найти тотал-блэк вариант
Джинсы, 3000 р. Не просто красивые, но и экологичные: модель на 100% сделана из органического хлопка
Сумка, 1700 р. Архивная модель Prada или no name сумочка из винтажного магазина, только из искусственного меха лимонного оттенка.
Блуза, 3500 р. Еще одно нестандартное кожаное изделие в перекочевавшем из летних трендов романтичном стиле.
Топ, 2100 р. База осенью 2020-го — не свитер, а вязаное поло. Кремовый оттенок будет сочетаться с любым низом