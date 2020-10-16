Энергия денег.

Похоже, монреальский бренд, известный своими эффектными и небанальными вещами (видели половинчатые бомберы или гибриды рубашек и худи?), намерен превзойти самого себя. В этот раз 3.Paradis задал еще более высокую планку — выпустил куртку в тренерском стиле и сумку-тоут из настоящих долларовых купюр.

Каждую банкноту вручную пришивали к плотной сарже, после чего покрыли ее полупрозрачной силиконовой оболочкой. Таким образом, ваши деньги не промокнут. Аналогичный прием проделали с сумкой. Только в этом случае вместо саржи был использован твил.

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Куртки и сумки из долларовых купюр уже поступили в продажу. Купить их можно на официальном сайте 3.Paradis. Куртка обойдется в 3990 долларов, сумка — в 1295 долларов.

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