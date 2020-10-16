Похоже, монреальский бренд, известный своими эффектными и небанальными вещами (видели половинчатые бомберы или гибриды рубашек и худи?), намерен превзойти самого себя. В этот раз 3.Paradis задал еще более высокую планку — выпустил куртку в тренерском стиле и сумку-тоут из настоящих долларовых купюр.

Каждую банкноту вручную пришивали к плотной сарже, после чего покрыли ее полупрозрачной силиконовой оболочкой. Таким образом, ваши деньги не промокнут. Аналогичный прием проделали с сумкой. Только в этом случае вместо саржи был использован твил.