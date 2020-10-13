Спортивный бренд объединился с автопроизводителем для создания очередной совместной коллекции. В релиз Porsche Legacy вошла одежда, вдохновленная культовой моделью 930 Turbo: утепленная куртка с капюшоном и узором, имитирующим карту, флисовое худи на молнии, стеганный свитшот, футболки с принтами и брюки.

Разумеется, не обошлось без обуви. В релизе представлены интерпретированные кроссовки RS-2K. Модель сохранила узнаваемый силуэт, волнообразную подошву и комбинированный верх из сетки и замши. На боковых панелях появилась надпись «Porsche», на язычках — «Turbo». Кроссовки доступны в двух расцветках — бело-серой и черной.