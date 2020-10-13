Трансформация стиля Feduk заметна даже тем, кто особенно не следит за творчеством артиста. От образов футбольного фаната с кроссовками, худи и теплой паркой певец перешел к более сложным лукам: в том же клипе «Краски» можно увидеть такие тренды сезона, как трикотажный жилет с костюмными брюками, ярко-оранжевый цвет или принт тай-дай. Но больше всего бросается в глаза полностью розовый комплект — показываем, как можно преподнести мужские вещи в розовой палитре в разной стилистике.