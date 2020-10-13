Feduk выпустил клип на трек «Краски»: в течение четырехминутного видео артист несколько раз меняет образы. Невозможно не обратить внимание на розовый тотал-лук рэпера — вдохновившись им, «Афиша Daily» собрала три аутфита в этом оттенке.

Трансформация стиля Feduk заметна даже тем, кто особенно не следит за творчеством артиста. От образов футбольного фаната с кроссовками, худи и теплой паркой певец перешел к более сложным лукам: в том же клипе «Краски» можно увидеть такие тренды сезона, как трикотажный жилет с костюмными брюками, ярко-оранжевый цвет или принт тай-дай. Но больше всего бросается в глаза полностью розовый комплект — показываем, как можно преподнести мужские вещи в розовой палитре в разной стилистике.

Брюки COS

$125

Рубашка Uniqlo U

1999 р.

Бомбер Palace

18 125 р.

Футболка H&M

699 р.

Кроссовки Reebok Club C

7999 р.

Костюм Sandro Paris

23 950 р.

Туфли Vagabond

11 900 р.

Носки Uniqlo

249 р.

Водолазка COS

$39

Костюм Sandro Paris

23 950 р.

Лонгслив-поло COS

$99

Треники Pangaia

$120

Кроссовки Saucony Grid Azura 2000

10 650 р.

Значок Rip’n’Dip

1290 р.

Жилет Human With Attitude

9300 р.
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