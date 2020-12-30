Нынешний год выдался до абсурдного неудачным. Уповать на резкое благополучие с самого начала 2021-го хоть и не логично, но очень хочется. Руководствуясь традициями, составили список ароматов, которые должны помочь оставить все плохое позади.

Maison Margiela Replica Soul of the Forest

Обычно у ароматов Replica есть четкие географические и временные метки. Все флаконы в прозрачном стекле передают настроение определенного места в определенное время — будь то стокгольмская кофейня в 2007-м (аромат Coffee Break) или утренняя Флоренция в 2003-м (Lazy Sunday Morning). Серия композиций в темном стекле олицетворяет более сложные моменты — фантазии и сны. Soul of the Forest, несмотря на готическую мрачность, складывается в образ лесного существа из славянской мифологии. Приглушенный ладан и мох тянут аромат на темную сторону, но колкая хвоя и сочные ягоды черной смородины оставляют композицию в уюте.

Armani Prive Bois d’Encens

Добрая часть парфюмеров и арт-директоров брендов создают ладанные ароматы, основываясь на детских воспоминаниях. В случае с Джорджо Армани это именно так. Парфюмер Мишель Альмарак в свое время придумал знаменитые Gucci Rush, Chopard Casmir и Dior Fahrenheit, а после переключился на собственный бренд — неравномерный по интересности композиций Parle Moi de Parfum. В содружестве с итальянским дизайнером он заключил в тяжелый флакон запах старой церкви, в которую Армани ходил в детстве с бабушкой. Нотам ладанных благовоний добавляет мрачности суховатый ветивер и древесные оттенки.

les Liquides Imaginaires Sancti

Бренд любит заигрывать со всем эзотерическим. Взять хотя бы фирменный готический шрифт или руны, отвечающие за логотип. «Святой» аромат тоже так и хочется представить на готической девушке, раскладывающей таро. Ладан в композиции не бьет в нос и вообще появляется не сразу. Sancti — сложносочиненное произведение не о церквях, а о таинственном лесу, в котором вместо смол течет густой цитрусовый ликер.

Le Labo Benjoin 19

Если для каждого ладанного аромата подбирать религиозно-архитектурную аналогии, то Benjoin 19 — однозначно храм Христа Спасителя. Хотя московский эксклюзив бренда — аромат, во-первых, посвящен городу, а во-вторых, большую часть года продается исключительно в Москве — в качестве маркетинговой легенды использует момент встречи Анны Карениной и Вронского, цепляться за литературные аналогии не стоит. Это по-хорошему туристический образ столицы: облегченная версия «Красной Москвы» на влажной от снега норковой шапке.

Histoires de Parfums Outrecuidant

Смесь ананаса с шафраном, которая переливается самыми разными оттенками. Сперва на передний план выходит аромат грубой кожи с эпатирующими нотами резины, но после композиция затихает и превращается в теплые благовония — не церковные, а скорее домашние.

Vilhelm Parfumerie Darling Nikki

Еще одна фантазия о Москве с ладанными мотивами. Парфюмер Ян Вильгельм рассказывает историю вымышленного закрытого московского клуба перестроечных времен с совсем нерусским паролем на вход — «Дорогой Никки». Пахнет в этом воображаемом месте немного грязной смесью дермантиновых курток, тяжелого табака и популярных французских духов. Из последнего аккорда со временем и выползает струйка благовонного дыма.

Memo Tiger's Nest

Гнездом тигрицы называют буддистский храм, расположенный на отвесной скале возле города Паро, Бутан. Легенд происхождения названия несколько, но все они так или иначе рассказывают о мифической тигрице — то ли демоническом животном, то ли превратившейся в хищницу женщине. Аромат Memo передает именно этот магический переход. Храм обыгрывается через ладан и толуанский бальзам — этому по-тибетски уравновешенному дуэту противоречат полынные ноты абсента.

Mancera Gold Incense