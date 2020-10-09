Давние союзники Comme des Garçons и Fred Perry вновь объединились для создания совместной коллекции. В этот раз стороны сосредоточились на поло. В мини-релиз вошли четыре идеальные рубашки.

Несмотря на то что погода за окном не подразумевает поло, совместные модели Comme des Garçons и Fred Perry все равно можно считать выигрышной инвестицией. Как минимум потому, что они не похожи на современные альтернативы. Ключевая особенность новинок — колор-блокинг в стиле 50-х и дублирующийся логотип британского бренда. На выбор доступны четыре расцветки: черная, графитовая, синяя и бордовая.