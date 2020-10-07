Вслед за коллаборацией с Dickies, японцы Wacko Maria объединились с другим брендом рабочей одежды — Carhartt WIP. Полноценная совместная коллекция включает в себя 18 позиций. Ключевые мотивы релиза — леопардовый принт и готический шрифт, который стороны использованный для брендинга. В коллекции представлены классические куртки Active Jacket и Detroit, рубашки с двумя нагрудными карманами, базовые свитшоты и футболки, зауженные брюки чино и шапки-бини.