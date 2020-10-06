Два бренда из Лондона, скейтерский Palace и велосипедный Rapha, выпускают совместную коллекцию. В нее вошла экипировка, созданная сторонами для участия команды EF Pro Cycling в многодневной гонке Giro d’Italia.

В релизе представлены яркие гоночные джерси и велокомбинезоны с брендингом Palace, Rapha и самой команды. Помимо профильной одежды в коллаборации доступны куртки c мембранами Gore-Tex, худи, рубашки, лонгсливы, футболки. Стороны также не забыли про аксессуары — яркие бейсболки, практичные сумки и бутылки для воды.