Расслабленная пара с фирменными тремя полосками

Немецкий спортивный бренд продолжает выпускать непринужденные модели обуви. Вслед за шлепанцами, вдохновленными кроссовками Superstar, adidas Originals представили клоги с тремя полосками на боковых панелях. Пара с литой конструкцией выполнена из белого полиуретана и оснащена мягкой стелькой из материала EVA. Завершают лаконичный носок, имитирующий ракушку Superstar, перфорация и брендинг adidas на подошве.

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Клоги adidas Originals уже поступили в продажу в США. На официальном сайте они продаются по 45 долларов за пару. Поступит ли модель в продажу в России и сколько она будет стоить, пока неизвестно.

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