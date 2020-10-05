Немецкий спортивный бренд продолжает выпускать непринужденные модели обуви. Вслед за шлепанцами , вдохновленными кроссовками Superstar, adidas Originals представили клоги с тремя полосками на боковых панелях. Пара с литой конструкцией выполнена из белого полиуретана и оснащена мягкой стелькой из материала EVA. Завершают лаконичный носок, имитирующий ракушку Superstar, перфорация и брендинг adidas на подошве.

Клоги adidas Originals уже поступили в продажу в США. На официальном сайте они продаются по 45 долларов за пару. Поступит ли модель в продажу в России и сколько она будет стоить, пока неизвестно.