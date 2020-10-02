Каждый месяц мы собираем самую интересную косметику, которая успела появиться на полках магазинов. В сентябре это был аромат индийского ЗОЖа, косметика от раздражений, новые версии легендарных духов и многое другое.

Парфюмерная вода Tom Ford Black Orchid Gold

Бренд переосмыслил свой первый легендарный аромат, сделав его чуть более алкогольно-сливовым и переместив в полностью золотой флакон.

Цена 12 000 р.
Мелкодисперсный сухой шампунь Matrix Total Results High Amplify

Идеальный сухой шампунь должен эффективно справляться с себумом и при этом не оставлять белого налета на волосах. Этот подходит по всем пунктам.

Цена 1220 р.
Краситель L’Oreal Professionnel Inoa Glow

Новое поколение красок для волос создано на основе масел. Так во время окрашивания меньше повреждается кожа головы.

Цена по запросу
Масло для лица Haruharu Wonder

Корейский бренд косметики в стильных упаковках (чего стоят овалы с сыворотками) теперь появился в России. Обратите внимание на средства для питания кожи.

Цена 907 р.
Парфюмерная вода Lancôme Idole l’Intense

В новой версии аромата Idole мыльная чистота переплетается с заметной цветочностью — букетом из роз, жасмина и акации.

Цена 8720 р.
Парфюмерная вода Miller et Bertaux Tulsivivah!

Создатели бренда, как и многие парфюмеры, вдохновляются путешествиями. К примеру аромат Tulsivivah! — индийская история об адаптогене тулси.

Цена 9180 р.
Кушон Armani Beauty Designer Mesh

Тональное средство на водной основе почти незаметно на коже: легкая текстура ложиться тонким слоем, а синий пигмент и перламутр выравнивает тон лица.

Цена 6850 р.
Аромат для дома Tonka Inzhir

Московская марка свечей и диффузоров расширяет ассортимент спреями для дома. Inzhir — сочная композиция из инжира, украшенного черной смородиной.

Цена 7000 р.
Несмываемое средство Redken Extreme Length

Средство с биотином обещает способствовать росту волос. Скорее всего, не напрямую, а защищая уже отросшие локоны от сечения и сухости.

Цена 2000 р.
Отшелушивающий лосьон Don’t Touch My BHA

Продолжение линейки косметики Адэль Мифтаховой. На этот раз — кислотный тоник, помогающий бороться с черными точками.

Цена 1690 р.
Успокивающее масло для лица Peter Thomas Roth Green Releaf

Конопляное масло прочно держится в рейтинге популярных ингредиентов. Здесь оно, вместе с другими растительными маслами, отвечает за успокоение кожи.

Цена 5900 р.
Подводка Holika Holika Neon Spanglitter

Салатовый глиттер в полупрозрачном геле: плотный неоновый оттенок ждать не стоит, а вот переливающийся акцент получится.

Цена 790 р.
Шампунь для ног Frudia My Orchard Peach

Пенящееся средство, визуально напоминающее бытовую химию, не только придает ступням почти детский запах персика, но и слегла отшелушивает кожу.

Цена 759 р.
Очищающая пенка для лица Shu Uemura Ultime8

Бренд долгое время был адептом масляного очищения, но новым запуском решил зайти на территорию очищающих средств, работающих за пару секунд.

Цена 3990 р.
Парфюмерная вода Bvlgari Le Gemme Erea

В роскошном флаконе цвета зеленого агата с фиолетовыми вставками собрана композиция из теплой ванили, ладана и кардамона.

Цена 30 020 р.
Масло для лица L’Occitane «Иммортель»

Знаменитую линейку бренда пополнили несколькими продуктами для лица. Один из них — антивозрастное масло с экстрактом бессмертника.

Цена 4600 р.
Парфюмерная вода Guerlain L’Homme Ideal Extreme

Все оттенки миналя — от ореховой горечи до почти ванильной сладости — в новой интерпретации аромата L’Homme Ideal.

Цена 6230 р.
Успокаивающий концентрат для лица Darphin Intral

Судя по косметическим запускам, с раздражением кожи сталкивается все больше и больше людей. Darphin предлагают бороться с неприятностями пробиотиками.

Цена 8005 р.
Триммер Wahl Aqua Groom

Мощный девайс, которым удобно пользоваться не только над раковиной, но и непосредственно в душе.

Цена По запросу