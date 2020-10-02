Каждый месяц мы собираем самую интересную косметику, которая успела появиться на полках магазинов. В сентябре это был аромат индийского ЗОЖа, косметика от раздражений, новые версии легендарных духов и многое другое.
Бренд переосмыслил свой первый легендарный аромат, сделав его чуть более алкогольно-сливовым и переместив в полностью золотой флакон.
Идеальный сухой шампунь должен эффективно справляться с себумом и при этом не оставлять белого налета на волосах. Этот подходит по всем пунктам.
Новое поколение красок для волос создано на основе масел. Так во время окрашивания меньше повреждается кожа головы.
Корейский бренд косметики в стильных упаковках (чего стоят овалы с сыворотками) теперь появился в России. Обратите внимание на средства для питания кожи.
В новой версии аромата Idole мыльная чистота переплетается с заметной цветочностью — букетом из роз, жасмина и акации.
Создатели бренда, как и многие парфюмеры, вдохновляются путешествиями. К примеру аромат Tulsivivah! — индийская история об адаптогене тулси.
Тональное средство на водной основе почти незаметно на коже: легкая текстура ложиться тонким слоем, а синий пигмент и перламутр выравнивает тон лица.
Московская марка свечей и диффузоров расширяет ассортимент спреями для дома. Inzhir — сочная композиция из инжира, украшенного черной смородиной.
Средство с биотином обещает способствовать росту волос. Скорее всего, не напрямую, а защищая уже отросшие локоны от сечения и сухости.
Продолжение линейки косметики Адэль Мифтаховой. На этот раз — кислотный тоник, помогающий бороться с черными точками.
Конопляное масло прочно держится в рейтинге популярных ингредиентов. Здесь оно, вместе с другими растительными маслами, отвечает за успокоение кожи.
Салатовый глиттер в полупрозрачном геле: плотный неоновый оттенок ждать не стоит, а вот переливающийся акцент получится.
Пенящееся средство, визуально напоминающее бытовую химию, не только придает ступням почти детский запах персика, но и слегла отшелушивает кожу.
Бренд долгое время был адептом масляного очищения, но новым запуском решил зайти на территорию очищающих средств, работающих за пару секунд.
В роскошном флаконе цвета зеленого агата с фиолетовыми вставками собрана композиция из теплой ванили, ладана и кардамона.
Знаменитую линейку бренда пополнили несколькими продуктами для лица. Один из них — антивозрастное масло с экстрактом бессмертника.
Все оттенки миналя — от ореховой горечи до почти ванильной сладости — в новой интерпретации аромата L’Homme Ideal.
Судя по косметическим запускам, с раздражением кожи сталкивается все больше и больше людей. Darphin предлагают бороться с неприятностями пробиотиками.
Мощный девайс, которым удобно пользоваться не только над раковиной, но и непосредственно в душе.