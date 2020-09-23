Uniqlo и JW Anderson выпускают осенне-зимнюю коллекцию. Стороны продолжают переосмыслять британскую классику на современный практичный лад. Мужская, женская и детская линейки поступят в продажу только в октябре. В ожидании релиза предлагаем составить собственный вишлист. Вот 15 фаворитов, на которые мы советуем обратить особое внимание.
Куртка, 3999 р.
Джемпер, 2999 р.
Пальто из флиса, 3999 р.
Сорочка из фланели, 1999 р.
Платье, 3999 р.
Пальто, 5999 р.
Джемпер, 2999 р.
Водолазка, 2999 р.
Водолазка, 2999 р.
Джемпер, 2999 р.
Пальто, 9999 р.
Пальто, 9999 р.
Пальто, 9999 р.
Брюки, 3999 р.
Рюкзак, 2999 р.