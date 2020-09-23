Uniqlo и JW Anderson выпускают осенне-зимнюю коллекцию. Стороны продолжают переосмыслять британскую классику на современный практичный лад. Мужская, женская и детская линейки поступят в продажу только в октябре. В ожидании релиза предлагаем составить собственный вишлист. Вот 15 фаворитов, на которые мы советуем обратить особое внимание.