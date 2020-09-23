Свежий взгляд на классические предметы для жизни и интерьера.

IKEA анонсировала совместную коллекцию с британским художником и дизайнером Зандрой Роудс. В релиз, получивший название КАРИСМАТИСК, войдет 26 ярких позиций для жизни и домашней обстановки. Стороны уже поделились первыми результатами совместной работы — коллаборационной версией классической сумки ФРАКТА из переработанного полиэстера. Яркий аксессуар розового цвета получил обновленный дизайн и отличается эффектными рюшами по краям.

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Коллаборацию IKEA и Зандры Роудс придется подождать. Совместная коллекция поступит в продажу только через год, в следующем сентябре.