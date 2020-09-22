Оммаж культовой ленте из 90-х.
В начале месяца парижский бренд Études выпустил футболки и бейсболки, посвященные фильму «Терминатор-2: Судный день». Как выяснилось, это был лишь тизер к полноценной капсуле, которую подготовила марка.
В новый релиз вошли: свитер с эффектной вышивкой на обеих сторонах, худи и целый ряд футболок с тематическими принтами, а также две бейсболки. На черных вещах можно увидеть классический постер, главных героев, стилизованный брендинг Études и основную фразу из фильма «Hasta la Vista».
Капсульная коллекция Études, посвященная фильму «Терминатор-2: Судный день», уже поступила в продажу. Купить вещи можно на официальном сайте бренда. Бейсболки обойдутся в 90 евро, футболки — в 100 и 120 евро, худи — в 250 евро, свитер — в 950 евро.