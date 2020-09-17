Вслед за новыми футболками, в линейке мерча мотокафе «Энтузиаст» появилась первая куртка. Вместо того, чтобы создавать собственную модель, команда заведения нашла уже существующую и придала ей актуальный вид.

Во-первых, образцовая парка зеленого цвета с капюшоном и четырьмя карманами получила новые пуговицы. Во-вторых, на куртке появилась символика заведения: патч на груди и шелкография с текстом «Дом Отдыха Энтузиаст открыт с 2013 года» на спине.