Классические модели с теплой подкладкой.
Для тех, кто не хочет расставаться с любимыми сабо даже в холода, Crocs выпустил коллекцию с утепленными моделями обуви. Новые пары полностью сохранили узнаваемый дизайн и отличаются лишь мягкой, плюшевой на ощупь подкладкой.
Помимо базовых расцветок (белой, серой, голубой и розовой) в релиз вошли модели, украшенные яркими принтами — тай-дай, камуфляж и леопард. На выбор доступны мужские, женские, а также детские размеры.
Коллекция утепленных сабо уже поступила в продажу. Купить обувь можно в избранных магазинах Crocs, а также на официальном сайте бренда. Цены варьируются от 1099 рублей за детские модели до 4499 рублей за взрослые пары с принтами.