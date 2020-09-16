Для тех, кто не хочет расставаться с любимыми сабо даже в холода, Crocs выпустил коллекцию с утепленными моделями обуви. Новые пары полностью сохранили узнаваемый дизайн и отличаются лишь мягкой, плюшевой на ощупь подкладкой.

Помимо базовых расцветок (белой, серой, голубой и розовой) в релиз вошли модели, украшенные яркими принтами — тай-дай, камуфляж и леопард. На выбор доступны мужские, женские, а также детские размеры.