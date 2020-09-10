Одежда и обувь для непогоды
Спортивный бренд выпустил новую капсульную коллекцию 66 Supply. В нее вошли практичные и функциональные позиции для холодной погоды: плащи и куртки с декоративными деталями, худи, лонгсливы и футболки с принтами, брюки-карго с объемными карманами, вместительные рюкзаки сумки, кепки, шапки и носки. Что касается обуви, то в коллекции представлены модернизированные версии кед Ultra Range, Era, Slip-On и Old Skool.
Большая часть вещей выполнены в сдержанных расцветках. Для контраста, оттенки хаки разбавили желтыми и розовыми вставками.
Капсульная коллекция 66 Supply уже поступила в продажу. Купить одежду, обувь и аксессуары уже можно в магазинах и на сайте Vans, а также у избранных ритейлеров бренда. Цены варьируются от 1290 рублей за носки до 13290 рублей за плащ.