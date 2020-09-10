Спортивный бренд выпустил новую капсульную коллекцию 66 Supply. В нее вошли практичные и функциональные позиции для холодной погоды: плащи и куртки с декоративными деталями, худи, лонгсливы и футболки с принтами, брюки-карго с объемными карманами, вместительные рюкзаки сумки, кепки, шапки и носки. Что касается обуви, то в коллекции представлены модернизированные версии кед Ultra Range, Era, Slip-On и Old Skool.

Большая часть вещей выполнены в сдержанных расцветках. Для контраста, оттенки хаки разбавили желтыми и розовыми вставками.