Марк Джейкобс объявил о запуске нового бренда. Об этом дизайнер рассказал в своем инстаграм-аккаунте. Информации пока не так много, но что‑то уже известно.

Во-первых, бренд будет называться Heaven, и у него уже появился собственный аккаунт. Правда, сейчас он больше похож не на визитную карточку, а на мудборд. Здесь красуются фото Джейкобса разных лет, а также снимки дизайнера с Фарреллом Уильямсом, Карлом Лагерфельдом и Вайноной Райдер.