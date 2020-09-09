Название уже известно — Heaven.
Марк Джейкобс объявил о запуске нового бренда. Об этом дизайнер рассказал в своем инстаграм-аккаунте. Информации пока не так много, но что‑то уже известно.
Во-первых, бренд будет называться Heaven, и у него уже появился собственный аккаунт. Правда, сейчас он больше похож не на визитную карточку, а на мудборд. Здесь красуются фото Джейкобса разных лет, а также снимки дизайнера с Фарреллом Уильямсом, Карлом Лагерфельдом и Вайноной Райдер.
Во-вторых, в дебютной коллекции будут представлены полисексуальные (что бы это ни значило) позиции: футболки, лонгсливы, толстовки, платья, вязаные жилеты, свитеры, сумки и аксессуары. По задумке дизайнера, вещи, пропитанные духом DIY-эстетики, должны будут объединить субкультуры по всему миру и реконструировать их под новое поколение.
В-третьих, Heaven by Marc Jacobs будет отличаться более демократичными ценами. По словам самого дизайнера, диапазон цен — от 35 до 395 долларов. Когда дебютная коллекция Heaven by Marc Jacobs поступит в продажу и где ее можно будет приобрести, пока неизвестно.