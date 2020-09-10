Украинский бренд одежды выпустил новую осенне-зимнюю коллекцию «Технологическая сингулярность». В нее вошли базовые предметы гардероба, интерпретированные на футуристичный лад.

Среди ключевых позиций: лакированные куртки, обтягивающие комбинезоны, бомберы и топы с татуировками (фирменный прием бренда), асимметричные пиджаки и боди, неоновые спортивные худи и брюки, а также комплекты белья. Кроме того, в коллекции представлена линейка аксессуаров — сумки, головные уборы и ремни.