Спортивный бренд анонсировал один новый хеллоуинский релиз — кроссовки, посвященные культовому фильму Уэса Крэйвена «Кошмар на улице вязов». А если точнее, то его главному герою — Фредди Крюгеру.

В основу релиза легла классическая модель Air Max 95. Пара получила комбинированный верх из канваса и сетки коричнево-красных цветов, отсылающих к свитеру Крюгера. Завершают дизайн клетчатые язычки, серые замшевые вставки и серебристые (как лезвия на перчатке) задники. Брендинг на пятке и подошве декорирован краской, имитирующей капли крови.