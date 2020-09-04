Для Chinatown Market и Lacoste это уже не первое сотрудничество. В 2018 году в рамках фестиваля Hypefest стороны открыли совместный корнер, где можно было приобрести кастомизированное классическое поло. Спустя два года бренды вновь объединились, на этот раз уже для создания полноценной капсульной коллекции.

В коллаборационный релиз вошли базовые предметы гардероба в узнаваемом стиле Chinatown Market: футболки, рубашки, толстовки и бейсболки. На всех вещах фигурируют специально созданные принты с увеличенными крокодилами Lacoste, земным шаром и брендингом обеих сторон.