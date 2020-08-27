IKEA и Lego объединились для создания совместного релиза, получившего название БЮГГЛЕК. В него вошли белые контейнеры для хранения конструкторов и специально созданный набор с деталями. По задумке сторон, совместный релиз должен вдохновить на игру и придать веселья процессу организации порядка в доме.

В России совместная коллекция IKEA и Lego поступит в продажу уже осенью — в октябре. Купить коллаборационные белые контейнеры можно будет в фирменных магазинах и на официальном сайте шведского бренда. Цены на позиции пока неизвестны.