«Культраб» выпустил новый релиз с говорящим названием «i want to hug you but i can’t». По словам представителей московского бренда, мини-коллекция отражает переживания и ощущения людей, связанные с пандемией, информационной и эмоциональной перегрузкой, социальной дистанцией и тотальным контролем со стороны государства.

В релиз вошли рубашка и боди с абстрактными принтами, сетчатая майка, куртки-ветровки, футболки и лонгсливы с рисунками, а также сумка-мешок для обуви.

Вместе с новой коллекцией «Культраб» опубликовал масштабный фотопроект об экологических проблемах черноморского побережья. Масштабный материал сопровождается интервью с лидерами экоактивистских организаций — Андреем Рудомахой из «Эковахты» и Татьяной Белей из «Дельфы».