Очередной злободневный релиз отечественного бренда.
«Культраб» выпустил новый релиз с говорящим названием «i want to hug you but i can’t». По словам представителей московского бренда, мини-коллекция отражает переживания и ощущения людей, связанные с пандемией, информационной и эмоциональной перегрузкой, социальной дистанцией и тотальным контролем со стороны государства.
В релиз вошли рубашка и боди с абстрактными принтами, сетчатая майка, куртки-ветровки, футболки и лонгсливы с рисунками, а также сумка-мешок для обуви.
Вместе с новой коллекцией «Культраб» опубликовал масштабный фотопроект об экологических проблемах черноморского побережья. Масштабный материал сопровождается интервью с лидерами экоактивистских организаций — Андреем Рудомахой из «Эковахты» и Татьяной Белей из «Дельфы».
Новая коллекция «Культраба» уже поступила в продажу. Купить вещи можно на официальном сайте московского бренда. Цены варьируются от 800 рублей за носки до 5900 рублей за куртку.