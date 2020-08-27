Датчане Norse Projects как следует подготовился к грядущему осенне-зимнему сезону и встречают его совместной коллекцией с Barbour. Вдохновение для полномасштабного релиза стороны черпали в неиссякаемых архивах британского бренда.

Разумеется, самая интересная часть коллекции — это верхняя одежда. А именно две модели вощеных курток различной длины — обе с капюшонами и доступные в нескольких цветовых решениях (темно-синем, песочном и оранжевом). Также в коллекцию вошли свитеры с высоким воротником на половинчатой молнии, базовые футболки, вощеные панамы, вместительная дорожная сумка с отделкой из вельвета и резиновые ботинки челси.