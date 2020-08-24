Масс-маркет-бренд и стриминговый сервис объединились для создания капсульной коллекции, посвященной нетфликсовскому хиту «Sex Education». В совместный релиз сторон вошли мужские и женские футболки, лонгсливы и худи с принтами, отсылающими к популярному сериалу. Помимо базовых предметов одежды в капсуле представлены аксессуары: красная вельветовая панама, текстильный шопер, яркий силиконовый чехол для iPhone, белые носки и набор из шести двусмысленных значков.

Совместная коллекция Pull & Bear и Netflix уже поступила в продажу в России. Купить одежду и аксессуары можно в избранных магазинах и на официальном сайте масс-маркет-бренда. Цены варьируются от 699 рублей за значки до 3999 рублей за худи.