Кристоф Лемер представил свое видение нашего осеннего гардероба. В программе — теплые оттенки, качественный деним, много вельвета и других уютных материалов. Выбрали 10 главных позиций, которые стоит искать с 17 сентября.
Женское
Пальто из денима, 3999 р. Похожую вещь скорее можно ожидать от любителей рабочей эстетики Carhartt WIP
Платье, 3999 р. Тонкий вельвет как идеальный материал на осень. В нем будет тепло, но не жарко
Платье, 4999 р. Трикотажное платье графитового цвета было бы слишком скучным вариантом на каждый день, если бы не симпатичный воротник-поло
Водолазка, 2999 р. Мягкий свитер с горлом и пышными рукавами спасет во время первого похолодания
Мужское
Пальто, 9999 р. Помимо традиционных пальто в этом сезоне Кристоф Лемер предлагает и более смелые интерпретации классической для мужского гардероба вещи. Например, стеганую — с застежкой на кнопках, воротником-стойкой и накладными карманами
Куртка, 5999 р. Практичные двусторонние вещи (такие как эта куртка) — конек японского бренда. Первая сторона из гладкого нейлона, вторая — из фирменного флиса Uniqlo
Куртка, 5999 р. В поисках чего‑то среднего между харрингтоном и бомбером Лемер нашел образцовую осеннюю куртку. Из вельвета, с изящным воротником и аккуратными манжетами
Рубашка, 2999 р. Фланелевые рубашки можно найти чуть ли не у каждого второго бренда. Но в коллекциях Uniqlo U принты клетки всегда получаются особенными — что по форме узора, что по цветам
Рубашка, 2999 р. И снова вельвет, за который в этом сезоне Лемер особенно ратует. Смотрите на отсутствие привычного воротника как на плюс и возможность сочетать рубашку с водолазками
Брюки, 2999 р. Брюки для идеального баланса между формальным и расслабленным стилями сочетают в себе классические стрелки и свободный крой. Одинаково впишутся в образы с кроссовками и бомбером или с лоферами или пальто