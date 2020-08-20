Памятные вещи об одном из главных хитов этого лета.

В начале августа Карди Би выпустила большой хит — совместный с Megan Thee Stallion трек «WAP». Песня возглавила хит-парад Billboard Hot 100 с рекордными 93 млн стримов после первой недели в США. Виральный клип (115 млн просмотров на YouTube) продолжает мелькать в инстаграме.

Карди Би решила не сбавлять обороты и выпустила линейку мерча, посвященного треку «WAP». В релиз вошли дождевики, зонты, худи, свитшоты, топы, велосипедки, спортивные брюки и сразу несколько футболок с принтами. На всех вещах фигурирует название хита.