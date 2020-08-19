Основа релиза — различные модели базовых сумок и рюкзаки разных форм и цветов. Также в совместной коллекции сторон представлены обложки для паспорта, аккуратные сумки для телефонов и наушников AirPods, кошельки, картхолдеры и ремни для аксессуаров. Все позиции выполнены из экокожи и позиционируются как унисекс.

Совместная коллекция Arny Praht и Аси Мальберштейн уже поступила в продажу. Купить сумки, рюкзаки и другие аксессуары можно на сайте и в магазинах питерского бренда. Цены варьируются от 690 рублей за конверт-обложку для паспорта до 5490 рублей за большой рюкзак.