Масштабная распродажа в Kixbox со скидками до 90% продолжает осваивать онлайн-формат. Накануне старта, 20 августа, «Афиша Daily» собрала свой лист покупок.

Поло The Hundreds, 1797 р. вместо 5990 р.

Необычное во всех отношениях поло. Во-первых, оно с длинными рукавами. Во-вторых, с контрастным воротником из денима. В-третьих с вышитым прямо посередине брендингом.

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Джинсовка Edwin, 4396 р. вместо 10990 р.

Образцовая джинсовка от японских классиков денима. Аккуратный воротник, высокие боковые карманы, контрастная строчка — ничего лишнего.

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Брюки Carhartt WIP, 3996 р. вместо 9990 р.

Классические брюки-карго из арсенала Carhartt WIP. Беспроигрышная пара на грядущую осень.

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