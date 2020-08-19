Масштабная распродажа в Kixbox со скидками до 90% продолжает осваивать онлайн-формат. Накануне старта, 20 августа, «Афиша Daily» собрала свой лист покупок.
Поло The Hundreds, 1797 р. вместо 5990 р.
Необычное во всех отношениях поло. Во-первых, оно с длинными рукавами. Во-вторых, с контрастным воротником из денима. В-третьих с вышитым прямо посередине брендингом.
Джинсовка Edwin, 4396 р. вместо 10990 р.
Образцовая джинсовка от японских классиков денима. Аккуратный воротник, высокие боковые карманы, контрастная строчка — ничего лишнего.
Джинсовка Carhartt WIP, 5596 р. вместо 13 990 р.
Еще одно интересное прочтение куртки из денима. Более яркое и эффектное.
Рубашка Chinatown Market, 3996 р. вместо 9990 р.
Для тех, кто так и не смог определиться, Chinatown Market уместил сразу два анималистичных узора в пределах одной вещи.
Платье Lazy Oaf x The Flintstones, 3396 р. вместо 8490 р.
Полупрозрачное платье-рубашка, которое можно носить и в качестве легкой верхней одежды.
Куртка Stussy, 9596 р. вместо 23 990 р.
Строгий силуэт и контрастная прострочка, объединяющая рабочий стиль со шпионским вайбом.
Топ New Gir Order, 916 р. вместо 2290 р.
Полупрозрачный топ с наивными узорами как дань моде на все детское.
Рубашка Pleasures, 3596 р. вместо 8990 р.
Яркая гавайская рубашка, которую вы еще успеете надеть в этом сезоне. Как минимум если соберетесь в отпуск.
Рубашка Stussy, 2247 р. вместо 7490 р.
Еще одна вещь из актуальной мелкой сетки. Надевать такие можно, к примеру, на контрастную узкую одежду.
Куртка Stussy, 2247 р. вместо 7490 р.
Конечно, кто‑то может пошутить про куртку лесника, но знающие люди сразу оценят потенциал этой вещи, сочетающей в себе рабочий стиль и замысловатый камуфляж.
Куртка Pleasures, 7996 р. вместо 19 990 р.
Роскошная куртка из искусственной змеиной кожи с глянцевым блеском.
Шорты Fred Perry, 5596 р. вместо 13 990 р.
Попробуйте вписать удлиненные шорты-бермуды не только в спортивный, но и в формальный стиль.
Спортивные штаны Stussy, 2398 р. вместо 11 990 р.
Многоцветный тайдай на стеганом материале — отличное вложение в осенний гардероб.
Комбинезон Сarhartt WIP, 4996 р. вместо 12 490 р.
Рабочий силуэт из качественного денима в классическую полоску.
Брюки Carhartt WIP, 3996 р. вместо 9990 р.
Классические брюки-карго из арсенала Carhartt WIP. Беспроигрышная пара на грядущую осень.