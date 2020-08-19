Российский бренд нижнего белья Lovegoods выпустил коллекцию Beloshvejka, вдохновленную силуэтами советского времени. Среди новинок появилась удлиненная комбинация свободного кроя Beloshvejka, бра спортивного типа Bolshevichka, плотный пояс для чулок Mosbelye, комплект цветочного белья Cheryomushki, сшитый на одноименном производстве, а также другие фасоны белья.

Коллекция уже появилась на сайте бренда. Цены на белье колеблются от 1120 р. за трусы до 4300 р. за брюки из футера.