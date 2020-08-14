Converse продолжает эксперименты со своей классической моделью Chuck 70. Очередным релизом на базе узнаваемых кед стала коллаборация с художницей и фотографом Шаниквой Джарвис.

Ключевая особенность пары — канвас, полностью украшенный цветочным принтом. За ним, как и за многими работами Джарвис, кроется личная история. В основе лежит снимок, который Шаниква сделала в детстве для своего ныне покойного отца. Для пущей аутентичности и усиления атмосферы принт дополнили вертикальными черными полосами, благодаря чему он напоминает фотопленку.