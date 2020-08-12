Претендент на звание главных кроссовок этого месяца.
Сотрудничество Comme des Garçons и американского спортивного гиганта подарило нам немало эффектных кроссовок. И пришло время для еще одной. В линейке Girl вышла коллаборационная версия модели Nike Blazer Low.
Кроссовки полностью сохранили узнаваемый силуэт, а главное их отличие — расцветка. Кожаный верх и резиновая подошва полностью окрашены в розовой цвет с помощью аэрографа (специального распылителя). Благодаря индивидуальной обработке каждая пара получила уникальную расцветку со своими неровностями.
Совместный релиз Comme des Garçons Girl и Nike уже поступил в продажу. Купить кроссовки можно на сайте Dover Street Market. Цена за пару составляет 245 фунтов.