Сотрудничество Comme des Garçons и американского спортивного гиганта подарило нам немало эффектных кроссовок. И пришло время для еще одной. В линейке Girl вышла коллаборационная версия модели Nike Blazer Low.

Кроссовки полностью сохранили узнаваемый силуэт, а главное их отличие — расцветка. Кожаный верх и резиновая подошва полностью окрашены в розовой цвет с помощью аэрографа (специального распылителя). Благодаря индивидуальной обработке каждая пара получила уникальную расцветку со своими неровностями.