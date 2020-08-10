Буйство цветов.
Как мы помним, вещи с декоративными следами краски в этом сезоне в цене. Именно они стали основой совместной коллекции Comme des Garçons Shirt и американского граффити-художника Futura.
В совместный релиз сторон вошли три куртки в тренерском стиле, восемь рубашек, четыре футболки и четыре сумки-тоут. На всех вещах яркие принты с работами культового художника.
Совместная коллекция Comme des Garçons Shirt и Futura уже поступила в продажу. Купить вещи можно эксклюзивно на сайте Dover Street Market. Цены варьируются от 80 фунтов за футболку до 795 фунтов за куртку.