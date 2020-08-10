Как мы помним, вещи с декоративными следами краски в этом сезоне в цене. Именно они стали основой совместной коллекции Comme des Garçons Shirt и американского граффити-художника Futura.

В совместный релиз сторон вошли три куртки в тренерском стиле, восемь рубашек, четыре футболки и четыре сумки-тоут. На всех вещах яркие принты с работами культового художника.