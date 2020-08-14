Как Цой стал иконой стиля для последнего советского поколения

Другим важным человеком в формировании стиля Цоя стал «денди-панк» Гарик Асса — еще один представитель «Новой академии изящных искусств Тимура Новикова». Сейчас его бы похвалили за разумное потребление: новую одежду Гарик создавал из того, что находил на Тишинском рынке. В основном это была старая военная форма и костюмы разведчиков. Асса смешивал их с гурьбой аксессуаров в духе Вивьен Вествуд и получал свой фирменный стиль «мертвый шпион».

Хотя кажется, что «западный» стиль Цоя — смесь обруталенного Роберта Смита и юного Моррисси — заслуга американской подруги советских рокеров Джоанны Стингрей, это не совсем так. Сама Стингрей в своих интервью отмечала, что ленинградские модники выглядели куда интереснее американских и только в Советском Союзе она решилась на свой фирменный блондинистый начес. Из Штатов по заказу «Кино» привозились только мелкие аксессуары вроде рокерских браслетов и вещи художников — друзей Стингрей (например, мерч журнала Энди Уорхола).