На этот раз в более универсальной расцветке.

Джейден Смит и New Balance выпускают представленные в прошлом месяце кроссовки Vision Racer в новой расцветке. Вслед за лиловой парой к выходу готовится белая с оранжево-синими акцентами.

Кроссовки Vision Racer представляют собой гибрид двух любимых моделей американского рэпера — «1700» и X-Racer. Их ключевая деталь — массивная подошва, состоящая из трех блоков. Комбинированный верх модели сочетает сетку, замшу и кожаные детали. Завершают дизайн едва заметные подписи «Vision» вокруг кроссовок и на подошве.