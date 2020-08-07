О том, что пользоваться дезодорантом нужно, вам расскажет любой пассажир вагона метро в час пик. Но не каждый флакон из магазина у дома действительно работает. Мы попросили женщин с активным образом жизни поделиться своими рекомендациями.

Мария Николаенко

@m.wonder_woman_
мастер спорта по боксу, тренер по боксу и кикбоксингу

Антиперспирант Max-F NoSweat, 700 р.

Я профессиональный боксер, полжизни занимаюсь самым энергозатратным видом спорта. Я не отношу себя к разряду потливых людей, но тренировки по своему характеру очень насыщенные: 1,5–2 часа активной нагрузки на высоком пульсе. Остаться сухим после такого интенсива нет никаких шансов. Мне нужен надежный дезодорант, чтобы чувствовать себя комфортно на своих тренировках и в работе с клиентами. Я пользуюсь антиперспирантом Max-F NoSweat 15% Regular Strength. У него накопительный эффект, то есть с каждым использованием потоотделение уменьшается. Еще он подходит чувствительной коже, не пахнет, не оставляет следов на одежде.

Елена Орлова

@elena__orlova__
чемпионка России, специалист по технике бега, тренер

Rexona «Невидимая на черном и белом», 163 р.

Его можно купить абсолютно везде — удобно, если свой забыл дома. Не пачкает одежду, легко и быстро пользоваться, я его называю «Экономвариант на все случаи жизни»

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Твердый дезодорант-антиперспирант Clinique Stick-Form, 2100 р.

Так как я активно занимаюсь спортом, и не один раз в день, то защита мне нужна посильнее. В дни тренировок я использую стик. Обычно стики сильно пачкают и портят спортивную одежду (а она в основном облегающая), но я нашла для себя идеальный вариант — Clinique Stick-Form. Да, он мужской, но как показывает практика, именно мужские дезодоранты хорошо убирают запах

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Део-кристалл Styx, 1030 р.

Вариант на лето. Когда жарко и одежда и так липкая, дополнительная защита под мышками создает ощущение тяжести. На эти случаи у меня всегда стоит део-кристал. Он дорогой, но в отличие от Rexona его точно хватит на полгода, а то и больше. Особенно рекомендую тем, кто не любит каких‑то химических средств

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Мария Аглицкая

@aglitskaya_mariya
мастер спорта, чемпионка России в беге на 60 метров с барьерами

Дезодорант Clarins Eau Ressourçante Doux Deodorante, 1850 р.

За свою длительную карьеру я перепробовала множество антиперспирантов, но пять лет назад нашла Clarins Eau Ressourçante Doux Deodorante и пользуюсь им по сей день. Он не сдерживает пот — ты потеешь, но пахнешь этим дезодорантом, не навязчиво и не резко, но очень вкусно. У меня часто спрашивают, что на мне за духи такие, а это дезодорант! По консистенции он как вода — распыляется и не оставляет никаких следов. А еще он очень экономичный — одного флакона мне хватает на 4, 5, а то и 6 месяцев. Хотя я тренируюсь по два раза в день и совсем не экономлю его. И так как я постоянно в переездах, он со мной путешествует в ручной клади, потому что его объем ровно 100 мл.

Мария Красавина

@krasavinamasha
чемпионка мира по скалолазанию

Nivea «Черное и белое, невидимый», 188 р.

Я пользуюсь антиперспирантом Nivea «Черное и белое, невидимый». У нас летний вид спорта, и большинство стартов проходит при жаркой погоде. Поэтому для меня важно, чтобы антиперспирант хорошо защищал от возникновения пота, и он прекрасно с этим справляется. Еще один его плюс — отсутствие какого‑либо запаха, не люблю, когда антиперспиранты сильно пахнут.

Саша Боярская

@sashabo
бегунья

Дезодорант Deoice Sport, 279 р.

Мне нравится дезодорант Deoice Sport, который, кажется, никогда не заканчивается. Ничем не пахнет, ничего не содержит. В общем, моя экологическая душа, которая не любит пахнуть никакой косметикой или отдушками, кроме свежевыстиранной одежды, ликует.

Юлия Стрельникова

@julia_arrow
бегунья

Дезодорант-антиперспирант Payot Déodorant Ultra Douceur, 1099 р.

Я перепробовала множество дезодорантов, но два года назад случайно купила по акции Payot Déodorant Ultra Douceur для чувствительной кожи и с тех пор не изменяю ему. Дезодорант имеет очень приятный, легкий аромат, его гелевая текстура быстро высыхает и, что очень важно, он не оставляет следов на одежде. Я активно занимаюсь спортом, и этот вариант полностью покрывает мои потребности: надолго защищает от потоотделения, не скатывается, не оставляет разводов на теле и не пачкает спортивные топы.

Диана Ахмадишина

@dishasaharok
бегунья

Дезодорант La Roche Posay Deodorant Physiologique 24H, 823 р.
Очень приятный аромат и комфорт после депиляции.

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Дезодорант Vichy Intensive Antiperspirant 48H, 999 р.
Хорош для повседневного использования, но не до конца защищает во время спорта

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Дезодорант Payot Déodorant Ultra Douceur, 1099 р.
Легкая текстура, хорошая защита от пота и запаха

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