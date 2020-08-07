О том, что пользоваться дезодорантом нужно, вам расскажет любой пассажир вагона метро в час пик. Но не каждый флакон из магазина у дома действительно работает. Мы попросили женщин с активным образом жизни поделиться своими рекомендациями.

Мария Николаенко @m.wonder_woman_

мастер спорта по боксу, тренер по боксу и кикбоксингу

Я профессиональный боксер, полжизни занимаюсь самым энергозатратным видом спорта. Я не отношу себя к разряду потливых людей, но тренировки по своему характеру очень насыщенные: 1,5–2 часа активной нагрузки на высоком пульсе. Остаться сухим после такого интенсива нет никаких шансов. Мне нужен надежный дезодорант, чтобы чувствовать себя комфортно на своих тренировках и в работе с клиентами. Я пользуюсь антиперспирантом Max-F NoSweat 15% Regular Strength. У него накопительный эффект, то есть с каждым использованием потоотделение уменьшается. Еще он подходит чувствительной коже, не пахнет, не оставляет следов на одежде.

Елена Орлова @elena__orlova__

чемпионка России, специалист по технике бега, тренер

Rexona «Невидимая на черном и белом», 163 р. Его можно купить абсолютно везде — удобно, если свой забыл дома. Не пачкает одежду, легко и быстро пользоваться, я его называю «Экономвариант на все случаи жизни» 1 из 3 Твердый дезодорант-антиперспирант Clinique Stick-Form, 2100 р. Так как я активно занимаюсь спортом, и не один раз в день, то защита мне нужна посильнее. В дни тренировок я использую стик. Обычно стики сильно пачкают и портят спортивную одежду (а она в основном облегающая), но я нашла для себя идеальный вариант — Clinique Stick-Form. Да, он мужской, но как показывает практика, именно мужские дезодоранты хорошо убирают запах 2 из 3 Део-кристалл Styx, 1030 р. Вариант на лето. Когда жарко и одежда и так липкая, дополнительная защита под мышками создает ощущение тяжести. На эти случаи у меня всегда стоит део-кристал. Он дорогой, но в отличие от Rexona его точно хватит на полгода, а то и больше. Особенно рекомендую тем, кто не любит каких‑то химических средств 3 из 3

Мария Аглицкая @aglitskaya_mariya

мастер спорта, чемпионка России в беге на 60 метров с барьерами

За свою длительную карьеру я перепробовала множество антиперспирантов, но пять лет назад нашла Clarins Eau Ressourçante Doux Deodorante и пользуюсь им по сей день. Он не сдерживает пот — ты потеешь, но пахнешь этим дезодорантом, не навязчиво и не резко, но очень вкусно. У меня часто спрашивают, что на мне за духи такие, а это дезодорант! По консистенции он как вода — распыляется и не оставляет никаких следов. А еще он очень экономичный — одного флакона мне хватает на 4, 5, а то и 6 месяцев. Хотя я тренируюсь по два раза в день и совсем не экономлю его. И так как я постоянно в переездах, он со мной путешествует в ручной клади, потому что его объем ровно 100 мл.

Мария Красавина @krasavinamasha

чемпионка мира по скалолазанию

Я пользуюсь антиперспирантом Nivea «Черное и белое, невидимый». У нас летний вид спорта, и большинство стартов проходит при жаркой погоде. Поэтому для меня важно, чтобы антиперспирант хорошо защищал от возникновения пота, и он прекрасно с этим справляется. Еще один его плюс — отсутствие какого‑либо запаха, не люблю, когда антиперспиранты сильно пахнут.

Саша Боярская @sashabo

бегунья

Мне нравится дезодорант Deoice Sport, который, кажется, никогда не заканчивается. Ничем не пахнет, ничего не содержит. В общем, моя экологическая душа, которая не любит пахнуть никакой косметикой или отдушками, кроме свежевыстиранной одежды, ликует.

Юлия Стрельникова @julia_arrow

бегунья

Я перепробовала множество дезодорантов, но два года назад случайно купила по акции Payot Déodorant Ultra Douceur для чувствительной кожи и с тех пор не изменяю ему. Дезодорант имеет очень приятный, легкий аромат, его гелевая текстура быстро высыхает и, что очень важно, он не оставляет следов на одежде. Я активно занимаюсь спортом, и этот вариант полностью покрывает мои потребности: надолго защищает от потоотделения, не скатывается, не оставляет разводов на теле и не пачкает спортивные топы.

Диана Ахмадишина @dishasaharok

бегунья

Дезодорант La Roche Posay Deodorant Physiologique 24H, 823 р.

Очень приятный аромат и комфорт после депиляции. 1 из 4 Дезодорант Vichy Intensive Antiperspirant 48H, 999 р.

Хорош для повседневного использования, но не до конца защищает во время спорта 2 из 4 Дезодорант Old Spice Wolfthorn, 201 р.

Обожаю за аромат, но защищает от потоотделения плохо 3 из 4 Дезодорант Payot Déodorant Ultra Douceur, 1099 р.

Легкая текстура, хорошая защита от пота и запаха 4 из 4