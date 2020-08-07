О том, что пользоваться дезодорантом нужно, вам расскажет любой пассажир вагона метро в час пик. Но не каждый флакон из магазина у дома действительно работает. Мы попросили женщин с активным образом жизни поделиться своими рекомендациями.
@m.wonder_woman_
мастер спорта по боксу, тренер по боксу и кикбоксингу
Я профессиональный боксер, полжизни занимаюсь самым энергозатратным видом спорта. Я не отношу себя к разряду потливых людей, но тренировки по своему характеру очень насыщенные: 1,5–2 часа активной нагрузки на высоком пульсе. Остаться сухим после такого интенсива нет никаких шансов. Мне нужен надежный дезодорант, чтобы чувствовать себя комфортно на своих тренировках и в работе с клиентами. Я пользуюсь антиперспирантом Max-F NoSweat 15% Regular Strength. У него накопительный эффект, то есть с каждым использованием потоотделение уменьшается. Еще он подходит чувствительной коже, не пахнет, не оставляет следов на одежде.
@elena__orlova__
чемпионка России, специалист по технике бега, тренер
Rexona «Невидимая на черном и белом», 163 р.
Его можно купить абсолютно везде — удобно, если свой забыл дома. Не пачкает одежду, легко и быстро пользоваться, я его называю «Экономвариант на все случаи жизни»
Твердый дезодорант-антиперспирант Clinique Stick-Form, 2100 р.
Так как я активно занимаюсь спортом, и не один раз в день, то защита мне нужна посильнее. В дни тренировок я использую стик. Обычно стики сильно пачкают и портят спортивную одежду (а она в основном облегающая), но я нашла для себя идеальный вариант — Clinique Stick-Form. Да, он мужской, но как показывает практика, именно мужские дезодоранты хорошо убирают запах
Део-кристалл Styx, 1030 р.
Вариант на лето. Когда жарко и одежда и так липкая, дополнительная защита под мышками создает ощущение тяжести. На эти случаи у меня всегда стоит део-кристал. Он дорогой, но в отличие от Rexona его точно хватит на полгода, а то и больше. Особенно рекомендую тем, кто не любит каких‑то химических средств
@aglitskaya_mariya
мастер спорта, чемпионка России в беге на 60 метров с барьерами
За свою длительную карьеру я перепробовала множество антиперспирантов, но пять лет назад нашла Clarins Eau Ressourçante Doux Deodorante и пользуюсь им по сей день. Он не сдерживает пот — ты потеешь, но пахнешь этим дезодорантом, не навязчиво и не резко, но очень вкусно. У меня часто спрашивают, что на мне за духи такие, а это дезодорант! По консистенции он как вода — распыляется и не оставляет никаких следов. А еще он очень экономичный — одного флакона мне хватает на 4, 5, а то и 6 месяцев. Хотя я тренируюсь по два раза в день и совсем не экономлю его. И так как я постоянно в переездах, он со мной путешествует в ручной клади, потому что его объем ровно 100 мл.
@krasavinamasha
чемпионка мира по скалолазанию
Я пользуюсь антиперспирантом Nivea «Черное и белое, невидимый». У нас летний вид спорта, и большинство стартов проходит при жаркой погоде. Поэтому для меня важно, чтобы антиперспирант хорошо защищал от возникновения пота, и он прекрасно с этим справляется. Еще один его плюс — отсутствие какого‑либо запаха, не люблю, когда антиперспиранты сильно пахнут.
@sashabo
бегунья
Мне нравится дезодорант Deoice Sport, который, кажется, никогда не заканчивается. Ничем не пахнет, ничего не содержит. В общем, моя экологическая душа, которая не любит пахнуть никакой косметикой или отдушками, кроме свежевыстиранной одежды, ликует.
@julia_arrow
бегунья
Я перепробовала множество дезодорантов, но два года назад случайно купила по акции Payot Déodorant Ultra Douceur для чувствительной кожи и с тех пор не изменяю ему. Дезодорант имеет очень приятный, легкий аромат, его гелевая текстура быстро высыхает и, что очень важно, он не оставляет следов на одежде. Я активно занимаюсь спортом, и этот вариант полностью покрывает мои потребности: надолго защищает от потоотделения, не скатывается, не оставляет разводов на теле и не пачкает спортивные топы.
@dishasaharok
бегунья
Дезодорант La Roche Posay Deodorant Physiologique 24H, 823 р.
Очень приятный аромат и комфорт после депиляции.
Дезодорант Vichy Intensive Antiperspirant 48H, 999 р.
Хорош для повседневного использования, но не до конца защищает во время спорта
Дезодорант Old Spice Wolfthorn, 201 р.
Обожаю за аромат, но защищает от потоотделения плохо
Дезодорант Payot Déodorant Ultra Douceur, 1099 р.
Легкая текстура, хорошая защита от пота и запаха