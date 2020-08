Одеколоны, напоминающие лосьон после бритья, мистические бальзамические запахи и духи с алкогольными нотами — вот как бренды видят парфюмерные предпочтения мужчин. «Афиша Daily» собрала почти два десятка ароматов разной степени универсальности, к которым стоит присмотреться.

Yves Saint Laurent Jazz

Если джаз вам кажется чем‑то неровным и сложным, то это точно не про аромат YSL. Внутри флакона — классический фужер из лаванды, кориандра, мха и мускатного ореха с заметной свежей нотой герани. Jazz, созданный в 1988 году, скорее понравится тем мужчинам, кто на момент выпуска композиции уже закончил школу.

Wide Society Up in the Air

В историях создания каждого второго аромата так или иначе фигурирует география: парфюмеры вдохновляются странами, в которых побывали, или привлекают покупателя через ароматы своей родины. Бренд Wide Society посмотрел на тенденцию с интересной стороны. Их композиции — это отображения утилитарной части путешествий: романтизированные запахи самолетов, поездов и гостиничных номеров. Up in the Air — добротное кожаное кресло бизнес-класса с бокалом коньяка на подлокотнике. Среди кожано-алкогольных нот легко услышать сладость чернослива. Остается лишь надеяться, что на борту настоящего самолета никому не придет в голову пользоваться этим ароматом — по-настоящему мощный шлейф понравится не всем попутчикам.

Bvlgari Le Gemme Yasep

На крышке увесистого флакона духов — имитация красной яшмы. Все визуальные ассоциации с этой горной породой парфюмер передал с помощью классических для восточных ароматов нот — сандалового дерева и мускуса. Удивительно, но основа аромата, проявляющаяся спустя время, выглядит совершенно иначе — это одеколонистая смесь кедра, мандарина и ветивера.

Nasomatto Black Afgano

Black Afgano регулярно появляется в подборках нетипичной и даже сложной парфюмерии. Возможно, все дело в заявленной ноте конопли, которую, однако, учуять не так легко. На первый план здесь выходит не наркотический ингредиент, а смесь уда, табака, ладана и смол. Все это вместе складывается в мрачный, бальзамический аромат, напоминающий одновременно и дачный деревянный сарай после дождя, и травяные сиропы из аптечки.

Atelier Cologne Vétiver Fatal

Ароматы бренда Atelier Cologne можно брать практически не глядя, особенно если вам нравится бергамот — его щедро кладут в каждый второй флакон. Но Vétiver Fatal, кроме бергамота, прячет в себе сочную до зеленой липкости ноту фиалкового листка. Пыльный ветивер добавляет землистых оттенков — вы будто растираете между пальцев стебли садовых цветов, испачканные в черноземе.

Lush Dear John

Аромат Dear John — личное переживание сооснователя марки Lush Марка Константина. Композицию из кофе, гвоздики, кориандра и ветивера он посвятил своему отцу, которого практически не знал. Отрефлексировав все свои представления об идеализированном образе родителя, Марк спрятал во флаконе утреннее чтение газет за завтраком и поход в лес. В последнем выпуске можно обнаружить и другой ностальгический момент из детства — ночное растирание мазью от кашля с камфорой.

Maison Margiela Replica By the Fireplace

Сладкие копчености и очень естественные тлеющие деревяшки в первые минуты нанесения складываются в запах одежды после шашлыков в лесу. Но резкого продолжения ждать не стоит, нестандартный аромат постепенно сходит в почти ванильную сладость и ассорти из сухофруктов. Из‑за этой трансформации By the Fireplace выглядит как эталон унисекс-композиции.

Hermès Terre D’Hermès Eau Intense Vétiver

Современное переосмысление легендарного для дома Hermès аромата Terre D’Hermès. Если классическая версия, собранная Жан-Клодом Эллена, могла показаться чем‑то относительно легким и прозрачным, то Eau Intense Vétiver вторит своему названию и звучит более мощно. В новом формате традиционный перец заменен на почти сычуаньский — он усиливает цитрусовые аккорды. А недозревший бергамот и ветивер добавляют аромату травянистости.

Floraïku AO

AO — трудноописуемый японский термин, который используют для ряда оттенков зеленого и синего. По сути, все цвета, отраженные на крышке флакона, можно назвать AO. Такое название выбрано для аромата, чтобы подчеркнуть его принадлежность к сине-зеленой природе: небу, морю и лесу. Внутри флакона неуловимые цитрусы, спелый, сладкий инжир и задающая таинственный тон мирра с крупицами соли.

Mugler A*Men Pure Malt

Вся линейка A*Men — это нестандартный взгляд на мужские ароматы. Здесь вы почти не найдете классических композиций, зато получите мяту с шоколадом Kryptomint, ванильный табак Havane или пиво сорта «крик» Pure Malt. Солодовые, почти хлебные ноты здесь разбросаны по корзине со сливами и вишней. Получается очень мягкий, как резиновая оболочка флакона, карамельный аромат с алкогольным подтекстом. Носить его под белую рубашку не стоит как минимум потому, что сама жидкость явно подкрашена чем‑то желтоватым.

Hermetica Greenlion

Создатели бренда Memo, Джон и Клара Моллой, решили не ограничиваться одной маркой. Hermetica — их проект экопарфюмерии. Внутри зеленых флаконов нет спирта, а процесс приготовления духов лишен ингредиентов, которые вредили бы окружающей среде. Кроме светлых целей сохранения окружающей среды Hermetica заявляет еще одну особенность — быстрое раскрытие аромата. Для человека, который нюхает эти духи, подобный манифест означает следующее: вам стоит подождать буквально полминуты, и вы поймете, как аромат будет вести себя до конца дня. Первый вдох Greenlion щекочет в носу кислыми, слегка мыльными нотами, но стоит аромату раскрыться, как сквозь пенящийся брусок пробиваются можжевельник, ель и смолы.

Demeter New Car

Demeter удачно находит грань между концептуальностью и носибельностью. «Новая машина», хоть и обещает пахнуть одновременно пластиком приборной панели и кожаным салоном, вызывает больше съедобные ассоциации. Кожа здесь действительно есть, но она присыпана шоколадом. Через призму автомобилиста аромат скорее похож на первые крошки батончиков и фантики в бардачке.

L’Occitane Eau des Baux

Обыгрывание чистоты — одна из главных тем мужской парфюмерии. Ароматы могут отсылать к отдушке пены для бритья, лосьона и даже зубной пасты. Eau des Baux тоже можно отнести к фантазиям на тему чистоты, но более масштабным. Мокрая древесина, кипарис и немного дымного ладана складываются в запах остывшей бани. Но после парения наступает время крепкого чая с ванилью.

Noble Royale Tobacco Dynasty

Бренд с коронами вместо крышек выстроен вокруг поклонения российской монархии. Tobacco Dinasty — ода Петру I. Несмотря на стереотипный образ царя как человека жесткого и решительного, духи получились совершенно не маскулинными. Табачная тема здесь обыграна на красивом контрасте со сладкими специями. Дымные ноты окутывают ваниль, гвоздику, корицу и даже розу. Последняя — оммаж садам Петергофа.

Zielinski & Rozen «Лемонграсс, ветивер, амбра»

Израильский парфюмерный бренд, с косметикой которого знаком каждый посетитель уборных модных московских заведений, выпускает шлейфовые и громкие духи — к этому следует быть готовым. «Лемонграсс, ветивер, амбра» — практически фирменный аромат бренда. Очередность нот в названии здесь не связана с запахом. На первое место явно выходят ветивер и бергамот. Лемонграсса, которым славится отдушка тайской косметики, вы здесь не найдете, впрочем, как и амбры в классическом понимании, она лишь незаметно смягчает мыльно-одеколонистую мощь аромата.

Yves Saint Laurent Y Eau de Parfum

Y Eau de Parfum — насыщенная версия типичного для современности мужского аромата Y. Если оригинал — это универсальная композиция без какого‑то выделяющегося ядра (есть и морские намеки, и одеколонистость, и немного фруктов, но все они играют примерно одинаковую роль), то фланкер — концентрат специевой фруктовости. Тем не менее бояться излишней приторности не стоит. Марка отлично понимает свою целевую аудиторию и не собирается смущать ее запахами, стремительно движущимися в сторону унисекса. В Y Eau de Parfum яблочно-ванильную сладость уравновешивают можжевельник, шалфей и имбирь.