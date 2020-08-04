С верхом из вельвета.
Stüssy и Birkenstock выпустили совместную пару сандалий — видоизмененную версию классической модели Boston с закрытым носком. Новинка сохранила узнаваемый силуэт, фирменную пробковую стельку и латексную вставку из пены в подошве.
Ключевые изменения коснулись материала: вместо привычной замши верх пары выполнен из фактурного вельвета. Также на боковых панелях сандалий появился едва заметный брендинг Stüssy. На выбор предоставляются две расцветки — коричневая и слоновая кость.
Совместный релиз Stüssy и Birkenstock поступит в продажу 7 августа. Купить пару можно будет на сайтах брендов, а также у избранных ретейлеров. Обойдутся такие сандалии вне зависимости от расцветки в 188 долларов.