На выбор два эффектных дизайна.
Правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо» выпустил новый мерч. В него вошли две футболки, посвященные массовым протестам прошлого года. На белую футболку нанесен принт с хороводом вокруг полицейского автобуса и собакой Ивана Голунова, на черной — мотоциклетный шлем с черепом внутри. На тыльной стороне каждой вещи перечислены прошлогодние протесты:
от шествия в защиту Шиеса в Екатеринбурге до митинга в поддержку Ивана Голунова в Москве.
Новый мерч «ОВД-Инфо», посвященный прошлогодним протестам, уже поступил в продажу. Купить футболки можно на сайте «Мерчизм» по цене 1600 рублей. Там же вместе с покупкой можно оформить пожертвование в 400 или 600 рублей для правозащитного проекта.