Правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо» выпустил новый мерч. В него вошли две футболки, посвященные массовым протестам прошлого года. На белую футболку нанесен принт с хороводом вокруг полицейского автобуса и собакой Ивана Голунова, на черной — мотоциклетный шлем с черепом внутри. На тыльной стороне каждой вещи перечислены прошлогодние протесты:

от шествия в защиту Шиеса в Екатеринбурге до митинга в поддержку Ивана Голунова в Москве.