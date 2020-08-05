Для ценителей ретроэстетики.
Немецкий спортивный бренд объявил о перезапуске линейки ZX. В рамках новой серии, получившей название A-ZX, adidas Originals будет перевыпускать знаковые модели из своего архива.
Первая на очереди — ZX1000С, впервые выпущенная в конце 1980-х. Новые кроссовки сохранили классический дизайн и комбинированный верх, а также получили максимально приближенные к оригиналу вид и расцветку. Для пущей аутентичности и придания винтажного эффекта вместо традиционной белой подошвы была использована кремово-белая.
Обновленные кроссовки ZX1000С поступят в продажу 7 августа. Купить их можно будет на российском сайте спортивного бренда. Цена вопроса — 7999 рублей.