Немецкий спортивный бренд объявил о перезапуске линейки ZX. В рамках новой серии, получившей название A-ZX, adidas Originals будет перевыпускать знаковые модели из своего архива.

Первая на очереди — ZX1000С, впервые выпущенная в конце 1980-х. Новые кроссовки сохранили классический дизайн и комбинированный верх, а также получили максимально приближенные к оригиналу вид и расцветку. Для пущей аутентичности и придания винтажного эффекта вместо традиционной белой подошвы была использована кремово-белая.