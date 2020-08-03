Marc Jacobs выпускает совместную коллекцию с одним из главных открытий прошлого года — Cactus Plant Flea Market. В неожиданный релиз вошли пушистые куртки, сумки тоуты и ковры, а также лонгсливы и худи с принтами. Все вещи и аксессуары из совместной коллекции вдохновлены татуировками на торсе Марка Джейкобса: звездами, диваном, соприкасающимися носами собаками, мультяшным портретом Элизабет Тейлор, надписями «Shameless», «Perfect» и т. д.