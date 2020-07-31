Американский спортивный бренд выпускает совместную коллекцию с франшизой о Гарри Поттере. В релиз вошли восемь пар: четыре посвящены факультетам Хогвартса, и еще четыре — их командам по квиддичу.

Кроссовки Гриффиндора созданы на базе модели Classic 2000, Слизерина — на базе GSTAAD, Пуффендуя и Когтеврана — на базе CR-Terrati. На язычке каждой пары вышит герб факультета.