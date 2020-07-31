Кроссовки для игры в квиддич обнаружены.
Американский спортивный бренд выпускает совместную коллекцию с франшизой о Гарри Поттере. В релиз вошли восемь пар: четыре посвящены факультетам Хогвартса, и еще четыре — их командам по квиддичу.
Кроссовки Гриффиндора созданы на базе модели Classic 2000, Слизерина — на базе GSTAAD, Пуффендуя и Когтеврана — на базе CR-Terrati. На язычке каждой пары вышит герб факультета.
Что касается кроссовок , вдохновленных формой для квиддича, то все они выполнены на базе модели Classic 2000. Каждая пара получила верх из замши, кожаные детали и эмблему соответствующей команды на язычке.
Релиз K-Swiss, посвященный вселенной Гарри Поттера, поступит в продажу уже сегодня. Купить кроссовки можно будет на официальном сайте бренда. Диапазон цен — от 75 до 80 долларов. Поступят ли кроссовки в продажу у ретейлеров, пока неизвестно.