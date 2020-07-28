Японский бренд выпускает капсульную коллекцию, приуроченную к 40-летнему юбилею фильма «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар».

В мини-релиз вошли шесть футболок, каждая из которых доступна в черном и белом цвете. На принтах гармонично сплетены эстетика космической франшизы и графика японского бренда: постер к фильму внутри логотипа Bape Sta, Дарт Вейдер в камуфляжном шлеме, а также другие герои, превращенные в мультяшных персонажей. Помимо футболок в коллекции представлены фигурки BE@RBRICK и VCD.