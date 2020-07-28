Как раз в преддверии завершения реконструкции.

Главная парфюмерная марка Израиля, которую, впрочем, в России любят даже сильнее, чем на родине, выпустила новый аромат Fiction. Источником вдохновения для Эреза Зелински-Розена стал построенный более ста лет назад «Художественный» — один из первых кинотеатров в России. В его стенах бывали Лев Толстой и Сергей Есенин, проводили премьеру «Броненосца «Потемкина» Сергея Эйзенштейна, а также показывали первые советские фильмы со звуком. В январе 2014 года кинотеатр закрыли на реставрацию, а этим летом стало известно, что «Художественный» откроется вновь под конец 2020 года.

Новая композиция, как и остальные у Zielinski & Rozen, позиционируется как унисекс. Главными нотами аромата стали кедр, табак и черный перец. В линейку Fiction, по традиции бренда, вошли также гель для душа и мыло.

Аромат Zielinski & Rozen уже поступил в продажу. Купить его можно, например, на официальном сайте бренда. Пузырек Fiction объемом 50 мл обойдется в 4050 рублей.