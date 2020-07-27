Спустя месяц после выпуска вязаной версии модели Superstar Фаррелл Уилльямс и adidas Originals возвращаются с еще одной коллаборацией. На этот раз в совместный релиз сторон вошли не кроссовки, а шлепанцы.

Внешне силуэт пары очень напоминает модель Adilette, но есть как минимум две особенности. Первая: появление фирменной технологичной подошвы UltraBoost. Вторая: выбор расцветок. Уилльямс решил не злоупотреблять декором и вложил энергию в подбор идеальных цветовых решений. И у него это получилось: шлепанцы доступны в неоновых розовом и оранжевым, а также базовом черном.