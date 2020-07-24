На прошлой неделе ГМИИ им. А.С.Пушкина выпустил совместный релиз с TTSWTRS. Поводом к этому стало возобновление работы выставки-исследования «Tату», посвященной искусству татуировки и его более чем 300-летней истории. Вслед за первой коллаборацией музей выпускает вторую — на этот раз с St. Friday Socks.

В релиз вошли посвященные выставке носки и гольфы со специальным дизайном. Основной акцент сделан на тату в японском стиле с задействованием символа власти, богатства и лидерства — тигра. Также в коллекции представлена пара с красно-белыми геометрическими узорами, напоминающими о русском конструктивизме.