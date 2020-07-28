Если еще несколько лет назад специальные кремы для шеи вызывали недоумение, то сейчас их можно найти в любой ценовой категории и на полках каждого косметического магазина. Средства для кутикулы тоже перестали быть частью сексистских анекдотов. Но производители косметики продолжают придумывать места, для которых вам срочно нужна отдельная банка.

Не всегда ясно, что в косметическом мире рождается первее – спрос или предложение. Возможно, вы бы и не подумали о маске для подмышек, если бы не увидели ее в красивом инстраграм-профиле. Пока со всех сторон кричат о разумном потреблении, бренды продолжают выпускать средства, которые трудно назвать необходимыми. Есть ли в этом реальный смысл для красоты и здоровья — или это просто проделки маркетологов, разобраться почти невозможно. Мы попросили Анну Дычеву — человека, который по роду своей деятельности постоянно имеет дело с новыми бьюти-брендами и зараждающимися трендами, — рассказать о косметике для непривычных частей тела.

Анна Дычева @anna_dycheva, генеральный директор «Reed Exhibitions Россия» — компании-организатора выставки красоты Intercharm

Bawdy Все стратегические точки

Среди продуктов компании Bawdy уже есть глиняная маска от акне для ягодиц Clay Butt Mask — в форме стика, которая, по заявлениям производителя, еще и помогает достичь упругости. К ней же идет целая серия тканевых масок для ягодиц Bite It. На пятой точке бренд решил не останавливаться. Недавно они выпустили увлажняющий и питающий стик для сосков и ареол Nipple & Areola Stick. Представители компании утверждают, что средство работает, как бальзам для потрескавшихся губ. Впрочем, на губах его тоже можно использовать.

Lovbod Для сидячего образа жизни

Правда, маски для ягодиц уже никого не удивляют. Только за этот год появились как глиняные, так и тканевые, как от акне, так и для увлажнения. Но эта — бодипозитивного корейского бренда Lovbod — особенная. Маска создана для женщин с сидячим образом жизни. Она на текстильной основе, поэтому носить ее можно даже на работе — под одеждой. Технология Voluforming обещает улучшение контура ягодиц, коллаген в составе способствует увлажнению и повышению упругости кожи, а эффект нагрева снимает стресс… да-да, в ягодицах.

Megababe Усиленный детокс

Маски для подмышек тоже выпускают несколько брендов. Одни, листовые, на основе алоэ и ниацинамида, должны помогать с потемнением кожи и успокаивать ее после бритья. ⠀ Но основной акцент бренды делают на избавление от токсинов — прямой функции потовых желез. Например, новинка очень популярного сейчас бренда Megababe — маска «Счастливые подмышки» тоже обещает детокс-эффект. Легенда бренда такова: «Отказ от дезодорантов с алюминием приводит к долгому отвыканию, мокрым подмышкам, да и сам аллюминий так быстро не выходит», поэтому в дело идет маска на основе активированного угля, глины, гликолиевой кислоты, масла чайного дерева и экстракта коры ивы. Над чем еще постарались производители, так это над действительно удобным дозатором.

Hatch На 9 месяцев

«Спускаемся» дальше и переходим к маске для живота для беременных Hatch Mama Belly Mask. Сделано под размер живота на всех стадиях беременности. По идее такая маска должна способствовать избавлению от растяжек. Но так как вероятность растяжек больше зависит от генетической предрасположенности, скорее всего, эффект от маски просто увлажняющий.

Oui the People Для самой чувствительной кожи

Маску для зоны бикини под названием Deep V Bikini Mask выпускает бренд Oui. Основа его ассортимента — бритвенные станки. Маска создана как побочный продукт — она нужна, чтобы снять болевые ощущения после бритья или эпиляции, предотвратить вросшие волоски и увлажнить кожу. Содержит гамамелис, который известен своими антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Ballwash Гипермаскулинность

У американской компании Ballwash не только красноречивое название, но и широкая линейка косметики для мужчин — шампуни, гели для душа. Правда, особо выделяются два средства. The Ballsy Ballguard Liquid Powder — «жидкая пудра», защищающая тестикулы от трения. Интересная текстура превращается из крема в порошок, который будет обеспечивать сухость в течение продолжительного времени и особенно во время занятий спортом. Также средство можно использовать на внутренней поверхности бедер. Второй продукт — твердый «одеколон» Nut Rub Solid Cologne. Натуральный, не течет, легко носить с собой и использовать абсолютно на всех частях тела — чтобы быть всегда ко всему готовым. Марка предлагает 5 разных ароматов и обещает дополнительные противовоспалительные, антибактериальные и увлажняющие свойства. Да, кстати, в Россию средства доставляют.