Бренд использовал в качестве ингредиента то, что раньше считалось остатками производства.
В этом августе марка Mugler выпускает новый аромат серии Angel. На этот раз розовый флакон в виде звезды содержит в себе цветочно-древесную композицию.
Специалисты Mugler создали новый аромат с помощью технологии апсайклинга — повторного использования уже переработанных материалов. Для этого технологи дважды выделили из лепестков дамасской розы ингредиенты для композиции: в первый раз — классический дистиллят, а во второй — новое сырье с непривычным ароматом.
Парфюмерная вода Angel Nova появится в магазинах в конце лета и будет представлена в четырех объемах: 10, 30, 50 и 100 мл.