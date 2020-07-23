Бренд использовал в качестве ингредиента то, что раньше считалось остатками производства.

В этом августе марка Mugler выпускает новый аромат серии Angel. На этот раз розовый флакон в виде звезды содержит в себе цветочно-древесную композицию.

Специалисты Mugler создали новый аромат с помощью технологии апсайклинга — повторного использования уже переработанных материалов. Для этого технологи дважды выделили из лепестков дамасской розы ингредиенты для композиции: в первый раз — классический дистиллят, а во второй — новое сырье с непривычным ароматом.