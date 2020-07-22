Dover Street Market выпускает благотворительную коллекцию, прибыль от продаж которой будет направлена организации Give Directly. Та, в свою очередь, распределит средства между медицинскими работниками, благотворительными организации и малоимущими, особенно пострадавшими от пандемии коронавируса.

В релиз вошли 27 футболок со специальными дизайнами. Среди брендов, которые приняли участие в инициативе: Awake NY, Brain Dead, Nike, Noah, Raf Simons, Sacai, Simone Rocha, Undercover, Valentino и другие. С полным списком можно ознакомиться здесь.